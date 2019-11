Instagram löscht Hunderte Accounts von Pornostars

Anzeige

Die Instagram-Konten Hunderter Pornostars sind in diesem Jahr gelöscht worden. Grund dafür soll der Verstoß gegen die Community-Standards gewesen sein – und das, obwohl sie weder Nacktheit noch Sex zeigen würden, berichtet die BBC. Alana Evans, eine der Frauen, die sich gegen die Löschung ihres Accounts zur Wehr setzen, sagte dem Sender: „Sie diskriminieren uns, weil ihnen nicht gefällt, was wir beruflich machen.“ Laut einer Liste von Evans handele es sich um 1300 Darsteller, die behaupten, dass ihre Instagram-Konten gelöscht wurden.

Wegen der Proteste mehrerer Frauen gegen die Löschung habe es ein Treffen mit Vertretern von Instagram gegeben. Doch nach einer Unterbrechung der Gespräche im Sommer seien weiterhin Konten gelöscht worden. Auch der Account des verstorbenen Pornostars Jessica Jaymes wurde zwischenzeitlich entfernt. „Das brach mir das Herz“, so Evans. Kurz darauf sei das Konto, dem 900.000 Personen folgen, wieder hergestellt worden.

„Omid“ für Hunderte von Löschungen verantwortlich

Verantwortlich für die Löschung zahlreicher Konten sollen eine oder mehrere Personen gewesen sein, die 2018 damit begonnen hatten, Konten zu melden und löschen zu lassen. Daraufhin erhielten die Darsteller häufig Belästigungen und Einschüchterungen in Form von missbräuchlichen Botschaften. Eine anonyme Person – in der Branche als „Omid“ bekannt – gab an, für Hunderte von Löschungen persönlich verantwortlich zu sein.

Die Darstellerin Ginger Banks war eines der ersten Opfer. „Wenn Sie Zeit und Mühe in die Entstehung eines Kontos mit über 300.000 Followern investieren und es gelöscht wird, fühlen Sie sich besiegt“, sagte sie der BBC. „Selbst wenn Sie die Regeln einhalten, wird Ihr Konto gelöscht.“ Das sei frustrierend. Ihrer Meinung nach sei das Löschen der Konten eine Möglichkeit, Pornodarstellerinnen an den Rand zu drängen. „Die Leute, die uns melden, verstehen nicht, dass die Einkommen der Menschen betroffen sind.“

Löschung hat Auswirkungen auf Einkommen der Darsteller

Die technischen Entwicklungen hätten die Pornoindustrie verändert und neue Möglichkeiten geschaffen, unabhängig arbeiten zu können, heißt es in dem Bericht weiter. Außerdem würden sich Produzenten häufig die Followerzahlen eines Darstellers anschauen, bevor sie jemanden buchen. Werde das Konto gelöscht, habe das Auswirkungen auf das Einkommen der Pornodarsteller.

Ein Sprecher der Instagram-Mutter Facebook erklärte gegenüber der BBC: „In einer derart vielfältigen Community müssen wir Regeln für Nacktheit und sexuelle Werbung aufstellen, um sicherzustellen, dass die Inhalte für alle geeignet sind, insbesondere für junge Menschen.“ Komme es zu gemeldeten Inhalten, die gegen diese Regeln verstoßen, würden Maßnahmen ergriffen werden. Dagegen könne jeder Einspruch einlegen.

Konto von Künstlerin entfernt

Doch nicht nur Pornodarsteller sind von der Löschung betroffen, auch das Konto der Künstlerin Rachel Rabbit White wurde entfernt. White hat Bilder aus einer Ausstellung zur Kunst der Sexarbeit im Leslie-Lohman-Museum in New York geteilt. „Ich habe darauf geachtet, keine Bilder zu posten, die Brustwarzen oder genitale Nacktheit beinhalten.“ Dennoch sei ihr Konto Stunden später gelöscht worden.

RND/ce