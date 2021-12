Rassismus im Krankenhaus: Grünen-Politikerin wirft Arzt schwere Beleidigung vor

Anzeige

Unter Tränen schildert die Frankfurter Grünen-Politikerin Mirrianne Mahn in einem Instagram-Livevideo am Dienstag, was ihr bei einem Krankenhausaufenthalt passiert ist. Bis zu einem Schichtwechsel sei alles gut gewesen, doch dann sei sie plötzlich „die Afrikanerin gewesen“, die aufgrund ihrer Abstammung doch „mehr Schmerzen“ aushalte als andere. Ein Arzt soll sie mit diesen Worten schwer beleidigt und diskriminiert haben.

„In jeder anderen Situation würde ich mir das nicht gefallen lassen“, sagt Mahn aus dem Krankenhausbett, während sie immer wieder die Tränen aus ihrem Gesicht wischt. Sie könne es nicht glauben, dass sie „gerade im Internet weine“, aber sie müsse es einfach für alle, die meinen, dass sie übertreibe, sagen. Nachdem Mahn von einer Operation aufgewacht sei, habe sie gehört, wie der Arzt sie immer wieder als „die Afrikanerin“ betitelt habe. Zudem habe er gemeint, dass es „in Afrika viel schlimmer“ wäre und Mahn froh sein solle, in Deutschland behandelt zu werden.

Politikerin will Rassismus sichtbar machen

Weil ihre „Landsleute“ der Ansicht des Mediziners nach auch „mehr aushalten als andere“ habe sie zudem das Gefühl gehabt, Schmerzmittel erst viel später bekommen zu haben, sagt Mahn. Mit dem Video wolle sie „Sichtbarkeit zeigen“ und sich nicht als Opfer darstellen und Mitleid erhalten. Die Politikerin nennt im Video auch keine Namen und Hinweise, um welches Krankenhaus es sich handeln könnte.

Das Video erreichte in kürzester Zeit mehr als 600.000 Aufrufe (Stand 15.12.) und großen Zuspruch. Unter anderem kommentiert die Autorin Tupoka Ogette das Video mit „Danke dir sehr fürs Sichtbarmachen. Gute Besserung und viel Kraft weiterhin“. Auch die britische Tänzerin Nikeata Thompson äußert sich: „Sofort aufnehmen! Sonst glaubt uns leider niemand (...)“.

Mahn war im vergangenen Oktober durch ihre spontane Rede bei der Verleihung des Friedenspreises an Tsitsi Dangarembga bekannt geworden. Kurzfristig ergriff sie die Möglichkeit, um sich zu der Debatte über die Anwesenheit von rechten Verlagen auf der Frankfurter Buchmesse zu äußern.