Indonesien und Thailand gedenken der Tsunami-Katastrophe von 2004

Anzeige

Anzeige

Banda Aceh. In Indonesien und Thailand haben am Donnerstag Tausende der Tsunami-Katastrophe vor 15 Jahren gedacht. Ausgelöst von einem Seebeben der Stärke 9,1 vor Sumatra wälzte sich am 26. Dezember 2004 eine Riesenwelle von Indonesien über asiatische Länder bis hin nach Ostafrika. Rund 230.000 Menschen kamen bei einer der schlimmsten Naturkatastrophen der jüngeren Geschichte ums Leben; am härtesten getroffen wurde die indonesische Provinz Aceh. Allein sie hatte rund drei Viertel, mehr als 170.000, der Todesopfer zu beklagen.

"Worte können unsere Gefühle nicht beschreiben, als wir vor 15 Jahren tränenreich Tausende von Leichen auf diesem Boden liegen sahen", sagte der amtierende Gouverneur Acehs, Nova Iriansyah, bei einer Gedenkfeier in der Stadt Sigli. "Und jetzt können wir sehen, wie die Menschen in Aceh es geschafft haben, dieses Leid zu überwinden und wieder aufzustehen, dank der Unterstützung aller Indonesier und der Menschen in aller Welt."

Hinterbliebene brachten Blumen vorbei

Geschäfte und Behörden waren am Donnerstag in Aceh geschlossen, Boote und Schiffe durften nicht fahren und die Fahnen wurden auf halbmast gesetzt. In der Provinzhauptstadt Banda Aceh brachten Hinterbliebene Blumen zu den Massengräbern von Tsunami-Opfern.

In Thailand nahmen Hunderte von Menschen an einer Gedenkfeier in dem Fischereidorf Ban Nam Khem teil, wo damals die Hälfte der damals 5000 Einwohner in dem Tsunami umkam. Auch westliche Besucher kamen zu der Gedenkstätte, in der Fotos von Tsunami-Opern ausgestellt wurden. Etwa die Hälfte der Toten in Thailand waren Ausländer. Der Tsunami versetzte der Tourismusindustrie an den Stränden von Phuket einen schweren Schlag, von dem sie sich inzwischen wieder erholt hat.

RND/AP