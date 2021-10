Vom Aussterben bedrohter Sumatra-Tiger in Falle verendet

Anzeige

Anzeige

Pekanburu. In Indonesien ist ein Sumatra-Tiger in einer Falle verendet. Das vier bis fünf Jahre alte Weibchen wurde am Sonntag in der Nähe des Wildreservats Bukit Batu in der Provinz Riau tot aufgefunden, wie die Leiterin der dortigen Naturschutzbehörde, Fifin Arfiana Jogasara, am Montag sagte. Dies ist der jüngste Rückschlag für die bedrohte Tierart, deren Bestand in freier Wildbahn auf etwa 400 Exemplare geschätzt wird.

Jogasara erklärte, dass der Tiger etwa fünf Tage, nachdem er in die offenbar von einem Wilderer aufgestellte Schlingfalle geraten sei, an Dehydrierung gestorben sei. Die Naturschutzbehörde werde bei den Ermittlungen mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Wilderei bedroht Sumatra-Tiger

Sumatra-Tiger, die am stärksten gefährdete Tiger-Unterart, stehen laut der Roten Liste der bedrohten Arten der Weltnaturschutzunion unter zunehmendem Druck durch Wilderei, da ihr Lebensraum im Dschungel schrumpft. Nach Angaben von Naturschützern hat die Corona-Pandemie zu verstärkter Wilderei auf der Insel Sumatra geführt, weil Dorfbewohner aus wirtschaftlicher Not wieder auf die Jagd gingen.

Drei Sumatra-Tiger, darunter zwei Jungtiere, wurden Ende August in einer Schutzzone in der Provinz Aceh tot aufgefunden. Sie waren ebenfalls in Fallen geraten. Auch ein Tigerweibchen, das Anfang Juli in Süd-Aceh tot entdeckt wurde, steckte in einer Falle fest.

Im Juni nahm die Polizei in Aceh vier Männer fest, die einen Tiger mutmaßlich mit einer Schlingfalle gefangen und seine Überreste für umgerechnet knapp 6000 Euro verkauft haben sollen. Einige Tage später starb ein weiterer Sumatra-Tiger, nachdem er in der benachbarten Provinz Nordsumatra eine mit Rattengift versetzte Ziege gefressen hatte.