Mindestens 13 Tote bei Busunglück in Indonesien

Jakarta. In Indonesien sind Polizeiangaben zufolge bei einem Busunglück mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 34 weitere seien verletzt worden, teilte am Sonntag der örtliche Polizeichef Ihsan mit. Nach ersten Erkenntnisse verlor der Fahrer beim Abfahren einer steilen Trasse in der indonesischen Provinz Yogyakarta auf der Insel Java die Kontrolle über das Fahrzeug und der Bus verunglückte.

Es gebe Hinweise, dass die Bremsen nicht funktioniert hätten, sagte der Polizeibeamte unter Berufung auf Augenzeugen-Berichte. Der Fahrer sei unter den Todesopfern. An Bord des Busses war demnach eine Gruppe auf einem Betriebsausflug. Die Menschen kamen aus Sukoharjo in Zentral-Java und waren anscheinend in Richtung des Parangtritis-Strands an der Südküste unterwegs, wie es hieß.