Indische Behörden verbrennen Nashorn-Hörner im Kampf gegen den illegalen Handel

Gauhati. Indische Behörden haben mehr als 2500 alte Nashorn-Hörner verbrennen lassen, um gegen den illegalen Handel vorzugehen. Anlässlich des Welt-Nashorn-Tages am 22. September sollte so auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht werden, die seltenen Tiere zu schützen. Dutzende Hindu-Priester hielten Rituale ab und beteten, während der führende Minister des Bundesstaats Assam, Himanta Biswa Sarma, das riesige Feuer in einem Stadion nahe des Kaziranga-Nationalparks entzündete.

Bei dem Horn handelte es sich um seit Jahren eingelagerte Bestände von auf natürliche Weise in dem Nationalpark gestorbenen Nashörnern sowie um von Wilderern beschlagnahmte Stücke. Im Kaziranga-Nationalpark leben fast 2500 Panzernashörner, es ist damit das größte Habitat der Tiere weltweit. Bewaffnete Ranger schützen die Tiere, dennoch gelingt es Wilderern immer wieder, Nashörner zu töten. Der Nationalpark liegt etwa 250 Kilometer östlich von Gauhati, der Hauptstadt Assams.

Das Horn wird von Wilderern im Süden Asiens, in China, Vietnam und anderen Staaten verkauft. Grund ist ein Glaube, dass das Horn ein Aphrodisiakum und medizinische Eigenschaften enthält. Der Verkauf ist in Indien illegal. Der illegale Handel mit Nashorn-Hörnern müsse gestoppt werden, die Behauptung, dass diese medizinische Eigenschaften hätten, sei falsch, sagte Sarma.