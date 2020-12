Mysteriöse Krankheit in Indien: Experten könnten die Ursache entdeckt haben

Anzeige

Neu Delhi. Nach dem Ausbruch einer mysteriösen Krankheit im Süden Indiens haben Experten in Blutproben von einigen der Patienten Spuren von Nickel und Blei gefunden. Die Quelle der Schwermetalle sei unklar, erklärte die Regierung des Staats Andhra Pradesh am Dienstagabend. Ob sie die Ursache der Erkrankungen sind, war ebenfalls nicht geklärt.

Die erste bekannte Fall der Krankheit trat am Samstagabend in der Stadt Eluru auf, in der viele handgewebte Produkte hergestellt werden. Seither wurden mehr als 585 Menschen in Krankenhäusern behandelt, ein Mensch starb. Betroffene litten ohne Vorwarnung an Krämpfen, wie die Gesundheitsbehörden in Andhra Pradesh mitteilten. Zudem zählten zu den Symptomen Übelkeit, Angstzustände und Ohnmacht.

Alle negativ auf Corona getestet

Chefminister Y.S. Jaganmohan Reddy sagte am Mittwoch, 502 Menschen seien inzwischen wieder aus dem Krankhaus entlassen worden, nachdem sich ihr Zustand gebessert habe. Weitere Testergebnisse zur Ursache der Erkrankung stünden noch aus, erklärte die Regierung.

Eine Verbindung zwischen den Erkrankten scheint es nicht zu geben. Alle sind den Angaben nach negativ auf das Coronavirus sowie andere Viruserkrankungen wie Dengue, Chikungunya and Herpes getestet worden, sie sind nicht verwandt, leben nicht im gleichen Gebiet und sind unterschiedlichen Alters. Auch eine Autopsie des am Sonntag verstorbenen 45-Jährigen habe keine Erkenntnisse zur Todesursache gebracht, sagte Geeta Prasadini, Mitarbeiterin der Gesundheitsbehörde von Andhra Pradesh.