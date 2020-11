Tiger greift Dorfbewohner an - zwei Verletzte

Anzeige

Assam. In Indien ist ein Königstiger aus einem Nationalpark ausgebrochen und hat am Rande der Stadt Tezpur Menschen verfolgt. In einem Videomitschnitt ist zu sehen, wie der Tiger aus einem Wald rennt - vor ihm laufen Dutzende Menschen panisch davon.

Ein Mann steht an einem Abgrund, der Tiger springt den Mann an und mit ihm zusammen einige Meter in die Tiefe. Der Mann wurde bei dem Angriff verletzt - hatte aber noch Glück im Unglück: Der Tiger wandte sich nämlich ab und rannte zurück in den Wald, der Mann konnte aus eigener Kraft aufstehen.

Der Vorfall hat sich lokalen Medien zufolge am Dienstag ereignet. Der Tiger sei in den Wald geflüchtet - und noch immer nicht lokalisiert worden. Anwohner sind deshalb seit Tagen aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen, meldet “Times of India”. Nur mit einer speziellen Genehmigung dürften sich Menschen draußen aufhalten.

Tiger noch immer auf der Flucht: Es besteht eine Gefahr für Menschen

Tierärzte mit Betäubungsgewehren seien auf der Suche, da von dem Tiger eine Gefahr für Menschen ausgehe. Der Tiger hatte zuvor offenbar bereits ein Kind angegriffen und verletzt. Ob das Tier aus dem nahegegelegenen Kaziranga Nationalpark oder dem Nameri Nationalpark stamme, sei noch unklar, meldet der “New Indian Express”.

Königstiger, auch Bengal-Tiger oder indischer Tiger genannt, gelten als stark gefährdet, es gibt nur noch rund 4000 Exemplare in freier Wildbahn, davon rund 3000 in Indien. In Indien und Bangladesch ist der Königstiger das Nationaltier.