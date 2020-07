Indien: Sexueller Übergriff auf 14-Jährige in Corona-Zentrum - Mann filmt Tat

Anzeige

Neu Delhi. Eine 14-Jährige ist in Indiens größtem Corona-Zentrum mit 10 000 Betten nach Angaben der Polizei Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Ein 19-jähriger Corona-Patient habe sie angegriffen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Ein anderer Mann soll die Tat vergangene Woche in einem Badezimmer mit seinem Handy gefilmt haben, berichteten indische Medien. Der Teenager habe milde Covid-Symptome. Die beiden Männer seien festgenommen worden, hieß es von der Polizei.

50.000 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

Übergriffe in indischen Covid-Zentren gab es schon mehrere, wie lokale Medien berichteten. Vergangene Woche etwa wurde demnach eine Frau in einem Quarantäne-Zentrum in Mumbai angegriffen. Und eine Woche davor wurde ein Wachmann festgenommen, weil er eine Minderjährige in einer Corona-Station in der Stadt Patna vergewaltigt haben soll.

Indien ist derzeit auf Platz drei der bekannten Corona-Fälle weltweit - mit mehr als 1,2 Millionen Fällen. In den vergangenen 24 Stunden kamen knapp 50.000 Neuinfektionen dazu. Vor Indien sind Brasilien mit mehr als 2,2 Millionen und die USA mit mehr 4 Millionen Fällen.