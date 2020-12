Rätsel um mysteriöse Krankheit in Indien: 546 Menschen erkrankt – ein Toter

Anzeige

Neu Delhi. Im Süden Indiens rätseln Gesundheitsbeamte weiter über eine mysteriöse Krankheit. Mittlerweile seien deshalb rund 546 Menschen im Krankenhaus behandelt worden, teilte die Regierung im Unionsstaat Andhra Pradesh mit. Zwar seien viele wieder genesen, aber 148 würden noch in der Klinik versorgt.

Zu den Symptomen gehören Übelkeit, Angst oder Bewusstlosigkeit; eine Verbindung zwischen den Erkrankten scheint es nicht zu geben. Alle sind den Angaben nach negativ auf das Coronavirus getestet worden, sie sind nicht verwandt, leben nicht im gleichen Gebiet und sind unterschiedlichen Alters.

Ursache weiter unklar

Die Erkrankung trat erstmals am Samstagabend in der Stadt Eluru auf, wo sich diverse Experten nun mit dem Geschehen befassen. Zu den jüngsten Theorien zum Ursprung gehört, dass Lebensmittel mit Pestiziden verunreinigt wurden. Anfangs hatten die Behörden verunreinigtes Wasser im Verdacht. Das Büro des Regierungschefs von Andhra Pradesh bestätigte aber, es gebe auch Krankheitsfälle unter Personen, die nicht an die kommunale Wasserversorgung angeschlossen seien. Zudem hätten Wasserproben keine Anzeichen auf Chemikalien geliefert.

Am Sonntagabend starb ein 45-Jähriger. Er war mit Symptomen ähnlich einer Epilepsie ins Krankenhaus gebracht worden.