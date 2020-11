Indien: Mindestens fünf Corona-Patienten sterben bei Krankenhausbrand

Anzeige

Neu Delhi. Bei einem Brand in einer Privatklinik in Westindien sind mindestens fünf Corona-Patienten umgekommen. 28 weitere seien verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Press Trust of India brach das Feuer am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) auf der Intensivstation des Krankenhauses Uday Shivanand aus, wo 33 Patienten mit Covid-19 in Behandlung waren.

Einige Kranke wurden mit Verbrennungen in ein anderes Hospital in Rajkot im Staat Gujarat verlegt. Die Brandursache war zunächst unklar.