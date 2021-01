Indien: Feuer beim weltgrößten Impfstoffproduzenten

Anzeige

Mumbai. In einem Gebäude des weltgrößten Impfstoffproduzenten in Indien ist ein Feuer ausgebrochen. Wie auf Fernsehbildern zu sehen war, brannte es am Donnerstag in einem Gebäude des Serum Institutes. Dieses befinde sich zurzeit im Bau, berichtet der örtliche Fernsehsender NDTV.

Der Impfstoffproduzent in der Stadt Pune stellt auch den Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca für Indien und andere Märkte unter dem Namen Covishield her.

Das in Brand geratene Gebäude im indischen Pune befindet sich zurzeit im Bau. © Quelle: Rafiq Maqbool/AP/dpa

NDTV zufolge sei es aber unwahrscheinlich, dass das Feuer die Corona-Impfstoff-Produktion beeinträchtige.

Warum der Brand ausbrach, war zunächst unklar.