Indien: Air-India-Flugzeug von Landebahn abgekommen - mindestens drei Tote

Ein Air-India-Flugzeug mit rund 190 Passagieren an Bord ist bei der Landung auf dem Calicut International Airport im indischen Bundesstaat Kerala von der Landebahn abgekommen. Das berichtet der Sender NDTV, der bei Twitter Fotos und Videos der zerstörten Maschine am Unglücksort zeigt - das Flugzeug ist schwer beschädigt und scheint auseinandergebrochen zu sein. Der Sender CNN berichtet, dass der Pilot und zwei Passagiere ums Leben gekommen sind. Dutzende Verletzte seien in ein Krankenhaus gebracht worden.

Von der „zweiten Tragödie des Tages“ sprach der früherer indische Tourismusminister KJ Alphonso bei Twitter und bestätigte den Tod des Piloten. Es sei ein „großes Glück“, dass das Flugzeug nicht Feuer gefangen habe. Erdrutsche nach einem heftigen Monsunregen hatten zuvor im Süden Indiens mindestens zwölf Menschen in den Tod gerissen.

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 19.45 Uhr Ortszeit. Während der Landung des Flugzeugs, es handelt sich den Berichten zufolge um eine Boeing 737, herrschte aufgrund von starkem Regen schlechte Sicht. Das Flugzeug war in Dubai gestartet.