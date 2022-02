13 Gäste einer indischen Hochzeit stürzen in Brunnen und sterben

Anzeige

Neu Delhi. Mindestens 13 Frauen und Kinder sind in Indien während eines Hochzeitfests gestorben, nachdem sie in einen Brunnen gefallen waren. Sie hätten beim Zuschauen einer wichtigen Zeremonie, bei der Braut und Bräutigam mit Kurkuma bestrichen werden, auf einer Metallplatte gestanden, die den Brunnen bedeckte, sagte ein lokaler Behördenmitarbeiter im betroffenen Bundesstaat Uttar Pradesh der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

Dann sei die Platte wegen des Gewichts der Menschen zerbrochen und mehr als 20 Leute seien hereingefallen. Elf seien auf der Stelle tot gewesen, es gab weitere Verletzte. Wie tief der Brunnen war, konnte der Behördenmitarbeiter nicht sagen. Premierminister Narendra Modi sagte, dass die Todesfälle herzzerreißend seien und dass die Behörden alles täten, um den Familien der Opfer zu helfen.