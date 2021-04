Schüsse in Fedex-Logistikzentrum in Indianapolis – mutmaßlicher Täter tot

Anzeige

Indianapolis. In einem Kurier- und Logistikzentrum in Indianapolis hat sich ein mutmaßlicher Angreifer nach Angaben der Polizei getötet, nachdem er mehrere Schüsse abgefeuert hatte. Das teilte Polizeisprecherin Genae Cook teilte am Freitagmorgen mit. Polizisten, die am Donnerstagabend am Tatort eingetroffen seien, hätten das beobachtet. Über die Zahl der Verletzten machte sie keine Angaben.

Ein Augenzeuge, der nach eigenen Angaben Mitarbeiter in der Fedex-Niederlassung ist, sagte, er habe einen Mann mit einem Gewehr gesehen, nachdem dieser mehrere Schüsse abgefeuert habe. „Ich sah einen Mann mit einer Art Maschinenpistole, einem automatischen Gewehr, und er feuerte im Freien“, sagte Jeremiah Miller dem Fernsehsender Wish-TV.

Die Fedex-Niederlassung befindet sich in der Nähe des Flughafens. In einer Twitter-Mitteilung der Polizei hieß es, die Autobahn Interstate 70 in der Nähe sei zeitweise in beiden Richtungen gesperrt worden.

Fedex-Sprecher Jim Masilak sagte zu CNN, es handele sich um ein „tragisches“ Ereignis. „Sicherheit ist unsere oberste Priorität, und unsere Gedanken sind bei all denen, die betroffen sind. Wir arbeiten daran, mehr Informationen zu sammeln und kooperieren mit den Ermittlungsbehörden.“