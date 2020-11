In Papier eingewickelt: Zwei tote Babys in New York entdeckt

Anzeige

New York. Zwei verlassene, neugeborene Babys sind in New York entdeckt und wenig später für tot erklärt worden. Die beiden kleinen Jungen seien bei einem Haus im Stadtteil Bronx entdeckt worden, teilte die New Yorker Polizei mit.

Medienberichten zufolge entdeckte der Hausmeister des Mehrfamilienhauses die in Papier eingewickelten Babys, die beide nur wenige Tage alt waren. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht, wo sie für tot erklärt wurden.

Weitere Details lagen zunächst nicht vor. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.