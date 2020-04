In Morast eingesunken: Feuerwehr rettet 1300 Kilo schweren Jungbullen

Anzeige

Anzeige

Hennef. Feuerwehrleute haben einem rund 1300 Kilogramm schweren Jungbullen in Hennef (Nordrhein-Westfalen) aus einer fast ausweglosen Situation geholfen. Das bullige Tier war am Montag im Morast eines Bachlaufs eingesunken, wie die Einsatzkräfte berichteten. Zuvor hatte die ganze Rinderherde von einer Wiese Reißaus genommen. Der Besitzer habe die allermeisten Tiere innerhalb kurzer Zeit wieder eingefangen, so die Feuerwehr. Nur den Bullen suchte er vergeblich. Ein Spaziergänger entdeckte ihn - eingesunken bis zur Hälfte des Oberkörpers.

Zu Rettung des Bullen setzte die Feuerwehr nach eigenen Angaben in dem unwegsamen Gelände ein Stahlseil und Schlingen ein, um ihn anzuheben. Der Einsatz dauerte rund dreieinhalb Stunden, verlief aber erfolgreich. "Direkt nach seiner Rettung begann er schon wieder zu fressen", berichtete die Feuerwehr.

RND/dpa