In Mecklenburg-Vorpommern: Lübeckerin muss fast 200 Euro Strafe für einen Spaziergang am Strand zahlen

Eine Lübeckerin, die für einen Strandspaziergang ins Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern fuhr, musste nun fast 200 Euro Strafe zahlen, wie die „Lübecker Nachrichten“ berichten. Die Vorschrift gilt seit Anfang November. Die Lübeckerin wusste demnach nichts von dem Verbot.

„Im März waren ja noch überall Schilder oder auch Polizisten, die an den Straßen kontrolliert haben“, erzählte sie den „LN“. Als sie Anfang November auf dem Weg in die Stadt Rosenhagen war, sei ihr nichts dergleichen aufgefallen. Eine Kontrolle fand ebenfalls nicht statt. Einige Tage nach ihrem Besuch erhielt sie vom Amt Schönberger Land Post wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern.

An den Parkplätzen, die sich an den Strandbereichen befinden, finden täglich Kontrollen statt. Personen, die sich noch im Parkvorgang befinden, bekommen eine Aufforderung, das Bundesland zu verlassen. Eine einfache Verwarnung hätte sich auch die Lübeckerin gewünscht. „Mir wurde zuerst eine Anhörung zugeschickt, zu der ich Stellung bezogen habe“, sagte sie. Ihre Erläuterungen seien aber offenbar nicht ausreichend gewesen, denn nun kam der Bescheid: ein Bußgeld in Höhe von 178,50 Euro.