In Lichtgeschwindigkeit: Nasa baut Hotel für Astronauten im Weltall

Diese Pläne der Nasa klingen wie ein Mega-Projekt aus einem Sci-Fi-Film: Wie die Raumfahrtorganisation bekanntgegeben hat, wurde der Bau eines Hotels auf dem Mond in Auftrag gegeben. Und das nicht etwa in 100 Jahren - die Entwicklung des Entwurfs für den sogenannten “Habitation and Logistics Outpost” (kurz “HALO”, zu Deutsch “Heiligenschein”) soll bereits Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.

Das “Hotel”, um dessen Planung und Entwicklung sich die “Northrop Grumman Corporation” in Zukunft kümmern soll, wird etwa die Größe einer kleinen Studiowohnung haben. Angedacht ist “HALO” sowohl als Lebensraum für Astronauten als auch als Andockzentrum für Raumfahrzeuge, die sich zwischen der Erde und dem Mond befinden.

Ab 2023 fester Bestandteil des “Gateway-Projekts” der Nasa

Ab dem Jahr 2023 soll es dann fester Bestandteil des Nasa-Projekts “Gateway” werden. Dabei handelt es sich um eine Raumstation, die den Mond umkreisen und ihn dabei genauer erforschen soll. Das Projekt ist Teil des Artemis-Programms der Nasa, mit dem Menschen bis 2024 auf dem Mond landen sollen.

Günstig wird es für die Nationale Luft- und Raumfahrtbehörde nicht. Schlappe 165 Millionen Euro soll allein die vorläufige Entwurfsplanung für das “Hotel” auf dem Mond kosten, wie die US-Behörde bekanntgegeben hat.

“Bedeutender Meilenstein” 50 Jahre nach letzter Mondlandung

Knapp über 50 Jahre ist es her, dass mit Neil Armstrong der erste Mensch überhaupt auf dem Mond gelandet ist. Nun soll das Mega-Projekt den nächsten Schritt in Richtung Monderforschung darstellen. “Diese Auftragsvergabe ist ein weiterer bedeutender Meilenstein in unserem Plan zum Aufbau eines robusten und nachhaltigen Mondbetriebs”, betonte Nasa-Administrator Jim Bridenstine in einer Mitteilung der Raumfahrtorganisation.