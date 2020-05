In ihrer Freizeit: Polizistin erkennt zufällig Verdächtigen in Mordfall

Protestaktion Leave No One Behind In Hamburg Wilhelmsburg haben am 05.04.2020 mehr als 20 Menschen auf dem Stübenplatz Plakate und Transparente zum Thema Leave No One Behind gezeigt. Zwischen den Aktivist*innen war viel Platz. Bundesweit haben Menschen unter dem Motto Spuren Hinterlassen am Aktionstag von Seebrücke und anderen Organisationen teilgenommen und ihren Protest auf die Straße getragen. Beim Eintreffen der Polizei sind die meisten Personen gegangen. Von zwei Personen wollte die Polizei die Personalien feststellen. Im Zuge dessen kam es aus Sicht der Polizei zu einer Widerstandhandlung einer zunächst unbeteiligten Person, weswegen diese in Gewahrsam genommen wurde. Hamburg Deutschland *** Protest action Leave No One Behind In Hamburg Wilhelmsburg on 05 04 2020 more than 20 people showed posters and banners on Stübenp. © Quelle: imago images/Jannis Große