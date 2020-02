In Fluss gestürzt? Polizei sucht vermisste Mädchen (10) in NRW

Anzeige

Menden. Die Polizei in Menden in Nordrhein-Westfalen sucht nach einem zehnjährigen Mädchen. Die Vermisste könnte in einen Fluss gefallen sein. Wegen einer Behinderung spricht das Mädchen nicht.

Die Vermisstenmeldung ging am Samstagnachmittag ein, mit einem Großaufgebot suchten Polizei und Feuerwehr nach dem Mädchen. Man könne aufgrund von Zeugenangaben nicht ganz ausschließen, dass das Mädchen in den Fluss Hönne gefallen sei, teilte die Polizei mit. Spezielle Tauchkräfte und ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera waren zwischenzeitlich im Einsatz.

Einsatzbesprechung um 20:45 h mit allen Einsatzkräften in #Menden. Wir beraten das weitere Vorgehen. #PolizeiMK pic.twitter.com/MyrWEEgxXo — Polizei NRW MK (@polizei_nrw_mk) February 1, 2020

Auch viele Privatpersonen beteiligten sich an der Suche und brachten sich dabei offenbar selbst in Gefahr: Die Feuerwehr Menden appellierte am Abend "an alle privat Suchenden, vor allem im Bereich der Hönne größte Vorsicht walten zu lassen".

Des Weiteren appelliert die Feuerwehr Menden an alle privat Suchenden, sich nicht in Gefahr zu bringen und vor allem im Bereich der Hönne größte Vorsicht walten zu lassen.



Stand 22:40 Uhr ist die 10-jährige leider immer noch vermisst. — Feuerwehr Menden (@ffmenden) February 1, 2020

Zwischenzeitlich wurden auch Gerüchte verbreitet, das Mädchen sei gefunden worden. "Das ist leider FALSCH! Bitte folgen Sie uns hier für valide Informationen", schrieb die Polizei bei Twitter.

⚠️⚠️ Wichtiger Hinweis ⚠️⚠️ Es werden Gerüchte verbreitet das Mädchen sei gefunden worden. Das ist leider FALSCH! Bitte folgen Sie uns hier für valide Informationen. #PolizeiMK — Polizei NRW MK (@polizei_nrw_mk) February 1, 2020

Am späten Abend teilte die Polizei mit, dass die Suche wegen der Dunkelheit stark zurückgefahren wurde. Sie soll am Sonntagmorgen fortgesetzt werden.

Das Mädchen trug einen rosa-pinkfarbenen Pyjama, war barfuß unterwegs, hat dunkle, lockige Haare und ist circa 1,20 Meter groß.

RND/seb