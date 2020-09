In Deutschland ist der erste Schnee gefallen

Anzeige

Anzeige

Oberwiesenthal. Nach einem kleinen Comeback im September ist der Sommer 2020 nun endgültig vorbei. Nach einem Temperatursturz durch Tief “Xyla” ist mancherorts in Deutschland in der Nacht zu Samstag der erste Schnee gefallen.

Wie das Portal “Tag24” berichtet, lag am Morgen im Erzgebirge der erste Schnee auf dem Fichtelberg. Auch Autos von Anwohnern waren demnach mit einer Schneeschicht bedeckt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

“Die Station hat am Morgen Schneefall gemeldet”, sagte Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Samstagmorgen. Auf dem relativ warmen Boden und bei einer Lufttemperatur von 0,5 Grad blieb laut DWD allerdings zunächst nur wenig Schnee auf Sachsens höchstem Berg liegen. In weiten Teilen des Bundeslandes regnete es in der Nacht zu Samstag.

Wie dpa berichtet, schneite es auch im Schwarzwald. Auf Bildern sind verschneite Straßen auf dem Feldberg zu sehen. Anwohner ließen es sich nicht nehmen, sogar einen Schneemann zu bauen.

Im Schwarzwald ist der erste Schnee gefallen. © Quelle: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttg

Auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, hat es laut “Merkur” am Freitagabend geschneit. Auch im Rest der Alpen legte sich ein erster weißer Schleier über die Hänge.

Anzeige

Für ganz Deutschland sagt der DWD für dieses Wochenende Regen, kräftigen Wind und Temperaturen um die 15 Grad voraus.

Schnee auch in Österreich und in der Schweiz

Anzeige

In Tirol im Nachbarland Österreich soll der Schnee im Laufe des Wochenendes eine Höhe von einem Meter erreichen. Laut dem Portal Kachelmannwetter fiel entlang des Alpenbogens von der Westschweiz bis nach Graubünden stellenweise über 50 Zentimeter Neuschnee.

Der Metereologe Dieter Peterlin teilte auf Twitter ein Foto aus Corvara, Südtirol (Italien). Auch hier liegt bereits der erste Schnee auf den Hausdächern:

Auch aus Osttirol (Österreich) werden Bilder geteilt: