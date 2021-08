„In aller Freundschaft“: Julia Jäger verlässt die ARD-Serie

Anzeige

Leipzig. Der Sachsenklinik-Chef Roland Heilmann (Thomas Rühmann) wird in der ARD-Serie „In aller Freundschaft“ wohl bald wieder Single sein. Wie die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) berichtet, ist die Schauspielerin Julia Jäger wohl nicht mehr an den laufenden Dreharbeiten zur 24. Staffel beteiligt. „Die Rolle soll ausschleichen“, teilt der MDR der Zeitung mit.

Doch bis Ende August soll laut „LVZ“ Jäger in ihrer Rolle als Katja Brückner, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, noch auf dem Bildschirm zu sehen sein. Seit 2019 spielt Jäger die neue Partnerin an der Seite des Klinikchefs. Doch zumindest in den sozialen Medien ist ihre Rolle nicht gut angekommen. Immer wieder gab es Kritik an der konfliktreichen Konstellation zwischen den beiden Charakteren. Schließlich stritt sich das Paar immer wieder in der Serie – vor allem wegen der Kinder von Serienfreundin Katja Brückner.

Beziehung zu konfliktreich?

Serienfigur Roland Heilmann lernte Katja Brückner in der Straßenbahn nach dem Tod seiner ersten Frau Pia kennen. Der Witwer kam nicht über den Verlust hinweg – viele Zuschauerinnen und Zuschauer könnten ihm eine unbeschwerte Beziehung nach dieser schwierigen Zeit gewünscht haben.

Julia Jäger war nach ihrem Studium in Leipzig festes Ensemble­mitglied am Schauspiel Leipzig. Auch spielte sie in dem 2009 oscarprämierten Kurzfilm „Spielzeugland“ von Jochen Alexander Freydank die Hauptrolle.