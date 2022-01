Impfpanne in Hannover: Kinder mit Dosis für Erwachsene geimpft

Anzeige

Hannover. In einer Impfstation am Zoo in Hannover sind am Montag 42 Kinder mit dem falschen Impfstoff geimpft worden. Das berichtet die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ). Statt des niedriger dosierten Biontech-Impfstoffs für Fünf- bis Elfjährige bekamen sie eine Dosis für Erwachsene.

Wie die Region Hannover am Abend mitteilte, könne dies nach fachärztlicher Einschätzung „nicht zu schwerwiegenden Konsequenzen“ führen. Die Eltern der betroffenen Kinder seien von der Region telefonisch oder per Mail informiert worden, sie würden medizinisch beraten.

Region Hannover entschuldigt sich

„Auch wenn keine gravierenden gesundheitlichen Folgen zu erwarten sind, so etwas hätte nicht passieren dürfen“, betonte Regionspräsident Steffen Krach. Er entschuldigte sich bei den Familien und beteuerte, die Region wolle untersuchen, wie es zu dem Fehler habe kommen können. „Das darf sich auf keinen Fall wiederholen, wir müssen alle Abläufe noch einmal überprüfen.“