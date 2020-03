Immer weniger Privatleute spenden für den guten Zweck

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Zahl der privaten Spender in Deutschland ist laut einer Erhebung auf einen Tiefstand gesunken. Im vergangenen Jahr gaben hochgerechnet 19,5 Millionen Menschen Geld für gemeinnützige Organisationen und Kirchen, eine Million weniger als 2018. Das geht aus der "Bilanz des Helfens" des Deutschen Spendenrates hervor, die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Es handelt sich demnach um die niedrigste Spenderzahl seit Beginn der Erhebung 2005. Auch die gespendete Summe schrumpfte: Insgesamt kamen 5,1 Milliarden Euro zusammen (2018: 5,3 Milliarden).

Die "Bilanz des Helfens" basiert auf monatlichen Selbstauskünften von 10 000 Menschen ab 10 Jahren in Deutschland, erhoben von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). Erbschaften, Spenden von Unternehmen und an Parteien sowie Großspenden werden nicht erfasst. Der Spendenrat ist der Dachverband von 68 Organisationen, die Spenden sammeln.

RND/dpa