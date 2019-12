Im Weihnachtsmannkostüm: Sexualstraftäter macht Fotos mit Kindern

Anzeige

Ein bereits verurteilter Sexualstraftäter wurde in Großbritannien verhaftet, weil er als Weihnachtsmann verkleidet in einer Einkaufsstraße unterwegs war und sich verbotenerweise Kindern näherte, um mit ihnen Fotos zu machen.

Nach Angaben der Polizei wurde der 40-Jährige im Stadtzentrum von Newcastle verhaftet. Benachrichtigt wurden die Beamten demnach vom Sicherheitspersonal eines angrenzenden Kaufhauses. Dieses hatte sich über den fremden Mann gewundert. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie schnell fest, dass es sich um den verurteilten Mann handelte.

Mann ist verurteilter Sexualstraftäter

Der 40-Jährige war wegen des Besitzes pornografischer Bilder und der Aufforderung eines Mädchens, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen, zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte 2012 die lebenslange Auflage erhalten, sich Kindern nicht mehr zu nähern. Da er nach Angaben der Polizei bereits zum zweiten Mal seit seiner Entlassung im Jahr 2017 gegen diese Auflage verstoßen hatte, muss er nun für sechs Wochen ins Gefängnis.

Besucher der Einkaufsstraße hatten keine Ahnung

Unterdessen lobt die Polizei die Zusammenarbeit zwischen dem Sicherheitspersonal und der Polizei. Der Mann wäre als verkleideter Weihnachtsmann zu dieser Zeit und an dem Ort nicht aufgefallen, heißt es. „Vor Weihnachten herrscht in der Stadt eine fantastische Atmosphäre. Tausende von Menschen waren in der Gegend, um ihre Einkäufe zu erledigen.“ Die meisten von ihnen hätten gedacht, dass es völlig normal sei, mit dem Weihnachtsmann Bilder zu machen. „Sie hatten keine Ahnung, dass er ein verurteilter Pädophiler ist“, so ein Beamter.

