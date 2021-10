Frau vergisst ihren rauchenden Mann im Stau

Anzeige

Füssen. Nachdem ihr Mann im Stau zum Rauchen aus dem Auto ausgestiegen war, ist eine Frau in der Nähe von Füssen ohne ihn weitergefahren. Die Polizei in Bayern wurde über einen Fußgänger auf der Autobahn 7 im Grenztunnel Füssen informiert, wie die Beamten am Sonntag mitteilten.

Polizisten greifen Mann auf

Wie sich herausstellte, war es der vergessene Mann, der seine Frau suchte. Sie sei weitergefahren, als sich der Stau plötzlich auflöste. Eine Streife griff den Mann am Samstag auf und konnte die Frau schließlich telefonisch erreichen. Sie holte ihn ab, und die beiden setzten gemeinsam ihre Fahrt fort. Zu weiteren Details konnte die Polizei am Sonntag nichts sagen.