Im Schnee ausgesetzt: Hundemama und sechs Welpen vor Kältetod gerettet

Minneapolis. In einem Schneeloch wurden Hündin Snowbelle und ihre sechs Welpen gefunden - kurz vor dem Erfrieren. Die Tiere konnten im US-Bundesstaat Minnesota in letzter Sekunde gerettet werden, wie US-Medien wie “StarTribune” berichten. Die Hundemama und die Welpen, die demnach erst drei Wochen alt waren, seien von einer Familie gefunden und ins Tierheim gebracht worden. Ein Foto des “Red Lake Rosie’s Rescue Shelter” zeigt die zusammengekauerten Hunde im Schneeloch, in dem sie vermutlich ausgesetzt wurden.

Doch Snowbelle und ihre sechs Schützlinge wurden in dem Tierheim aufgepäppelt und gepflegt. Das “Red Lake Rosie’s Rescue Shelter” dankt den tierlieben Findern - und versüßt ihnen und allen anderen Facebook-Followern den Tag mit einem Bild der Hundebabys im Warmen. Nebeneinander gereiht stehen beziehungsweise liegen sie da auf einer Decke, beschnuppern sich gegenseitig und schauen etwas tollpatschig drein. Süß!

RND/hsc