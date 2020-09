Im Livestream: Pressekonferenz zu Durchsuchungen im Komplex Bergisch Gladbach

Anzeige

Im Zuge der Ermittlungen zum Missbrauchsfall Bergisch Gladbach hat die Polizei am Dienstag bundesweit Wohnungen von 50 Tatverdächtigen durchsucht. Es gehe um den Verdacht des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie, teilte die Kölner Staatsanwaltschaft mit. An diesem Mittwoch (2. September) wollen die Ermittler ab 11 Uhr in einer Pressekonferenz Einzelheiten zu den Razzien nennen.

Die Ermittlungen rund um den Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach hatten bis Ende August bereits zu Spuren in sämtliche Bundesländern geführt. Mit Stand 27. August wurde alleine in NRW gegen 84 Beschuldigte ermittelt. Zehn Menschen waren bereits angeklagt, einer befand sich in Haft, acht waren in Untersuchungshaft.