Im Krankenhaus: Sterbender Opa verabschiedet sich von seinem Kater

Anzeige

Anzeige

New South Wales. Die Familie von Paul Lewis wollte ihm am Sterbebett etwas gutes tun und schmuggelte seinen 19-jährige rot-getigerten Kater ins Krankenhaus.

Das Tier mit dem Namen Coco wurde von Lewis’ Enkeltochter Alisha Foti, ihrem Partner und Onkel ins Krankenhaus gebracht, wie “Mail Online” berichtete. Der Großvater war zwar nicht mehr ansprechbar, aber man habe gemerkt, dass er sich gefreut hat, Coco zu sehen, so Foti. “Wir wollten, dass Coco auch einen Schlusstrich ziehen kann, also haben wir getestet, wie wir ihn in ein paar Taschen packen, damit er nicht zu gestresst ist. Er war ruhig im Auto.”

Foti postete die außergewöhnliche Aktion auf der Social-Media-Plattform Tik Tok. Der Beitrag hat mittlerweile schon über 2,6 Millionen Likes und 17.000 Kommentare.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Der Großvater hatte Nieren- und Darmkrebs im Endstadium und wurde aufgrund seines plötzlich sehr schlechten Zustandes ins Krankenhaus eingeliefert. Laut Foti konnten sich der Kater und der Großvater voneinander verabschieden. “Als wir ihn zu meinem Großvater brachten, saß er einfach da und fing tatsächlich an zu weinen, was uns alle zum Weinen brachte.” Eine Krankenschwester hat den Besuch des Katers sogar bemerkt, aber aufgrund der Umstände nichts gesagt. Der Großvater von Alisha Foti starb am Montag.

RND/am