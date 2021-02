Im Dauereinsatz: Eisbrecher fahren über Mittelland- und Elbe-Seitenkanal

Anzeige

Geesthacht/Wolfsburg. Auf dem Mittelland- und Elbe-Seitenkanal sind Eisbrecher bei frostigen Temperaturen seit einer Woche unterwegs. Kapitäne wie Andreas Schultz freut das sogar: „Das letzte mal waren wir 2012 unterwegs“, sagte der 53-Jährige. Die Besatzung - in der Regel zwei Mann - bleibe so lange an Bord, bis das Eis aufgebrochen sei und es zurück in den Heimathafen nach Geesthacht in Schleswig-Holstein gehen könne.

Fährt einer der Eisbrecher auf dem Kanal vorbei, könnten Passanten sich schon einmal erschrecken, erzählt Schultz: „Wir nehmen das gar nicht so wahr, wenn wir im Maschinenraum sind. Aber von außen, und gerade wenn man das noch nie gehört hat, ist das mächtig laut. Das ist, wie wenn ein Panzer ankommt.“