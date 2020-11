Illegales Bordell: Nackte Frau und halbnackte Männer fliehen vor Polizei

Anzeige

Anzeige

Berlin. Eine nackte Frau und mehrere spärlich bekleidete Menschen sind in Berlin-Friedrichsfelde durch ein Fenster im Erdgeschoss vor der Polizei geflüchtet. Diese war in der Nacht auf Freitag wegen des Verdachts auf Prostitution zu einem geschlossenen Hostel- und Gastronomiebetrieb ausgerückt, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Ein Anrufer hatte die Polizei informiert. Die Flüchtenden entkamen unerkannt.

In den Geschäftsräumen trafen die Polizisten laut Mitteilung dennoch auf vier Frauen im Alter von 16, 26, 29 und 43 Jahren sowie drei Männer im Alter von 26, 38 und 51 Jahren. Sie seien nach Feststellung der Identitäten entlassen worden. Gegen die 43-Jährige sei ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Ausbeutung von Prostituierten und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Eröffnung eines Prostitutionsgewerbes eingeleitet worden.

Wegen der aktuellen Corona-Maßnahmen in Berlin müssen Gastronomiebetriebe und auch Bordelle geschlossen bleiben. Auch außerhalb der Betriebsstätten dürfen Prostitutierte ihre Dienste nicht anbieten.