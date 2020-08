Illegales Autorennen? Ferrari-Fahrer rast gegen einen Baum und stirbt

Anzeige

Wasbüttel. Ein 38 Jahre alter Autofahrer ist bei Wasbüttel im Landkreis Gifhorn gegen einen Baum gefahren und ums Leben gekommen, berichtet die “Aller-Zeitung”. Der Mann kam am frühen Sonntagabend mit seinem Ferrari von der Kreisstraße 67 zwischen Isenbüttel und Wasbüttel ab und prallte mit großer Wucht gegen den Baum, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 38-Jährige sei, obwohl er angeschnallt war, aus dem Fahrzeug geschleudert worden sein.

Der Ferrari ist nach dem Zusammenprall mit dem Baum komplett zerstört. © Quelle: Andrea Posselt

Ermittlungen wegen illegalem Autorennen

Dabei sei der Sportwagen in drei Teile gerissen worden. Der Fahrer starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle, vermutlich ist er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Zeugenaussagen deuten auf ein illegales Autorennen hin, weshalb die Polizei gegen einen 24-Jährigen aus Isenbüttel wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt.