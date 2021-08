Illegale Party in Hannover: Polizisten geschlagen und bespuckt

Anzeige

Hannover. Bei der Kontrolle einer Party in Hannover sind zwei Polizisten angegriffen worden. Bei der nicht angemeldeten Feier in der Nacht auf den Sonntag waren etwa 130 Leute in einem Innenhof anwesend, teilte die Polizei mit. Als die Beamten eintrafen, wurde einer von ihnen von einem stark alkoholisierten 19-Jährigen mit der Faust geschlagen, berichtet die “Hannoversche Allgemeine Zeitung”. So sollten die Beamten daran gehindert werden, den Innenhof, wo unter anderem eine Zapfanlage aufgebaut war, zu betreten.

Ein weiterer Polizist wurde von einem 22-Jährigen bespuckt und bedrängt. Beide Angreifer kamen in Polizeigewahrsam. Da für die Party kein Hygienekonzept vorlag und die Gäste gegen die Corona-Vorschriften verstießen, wurde die Feier durch die Polizei beendet. Außerdem wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Polizei schließt illegale Disco und zwei Shishabars in Hannover

Es war indes nicht die einzige Party in Hannover, auf der gegen Corona-Auflagen verstoßen wurde. Die Polizei entdeckte in der Nacht einen Raum, der zu einer Diskothek umgebaut war. Rund 50 Personen tanzten dort. Weder eine Baugenehmigung noch eine Konzession konnten vorgelegt werden, meldet die “HAZ”. Die Party wurde beendet, gegen die Betreiber wird ermittelt.

Zudem hat die Polizei zwei Shishabars in der niedersächsischen Landeshauptstadt geschlossen. Fehlende Hygienemaßnahmen, Mängel in der Aufnahme der Kontaktdaten und eine fehlende Überprüfung von Impf- und Testnachweisen führten dazu.