Ikea setzt Zeichen gegen Homophobie - mit Regenbogen-Tasche

Stockholm. Bereits vor einem Jahr bot der schwedische Möbelhersteller Ikea statt der kultigen blauen Plastiktasche eine in Regenbogen-Muster an. Damals war es eine limitierte Auflage zur Gay Pride, die für 1,99 Euro auch in Deutschland schnell vergriffen war. Nun kommt die Tasche am 1. Juni zurück - allerdings vorerst nur in Schweden. “Es ist ein Produkt, das uns besonders am Herzen liegt”, sagte Ikea-Managerin Cornelia Kaufmann der Zeitung “Expressen”. Damit zeigen auch die Kunden Toleranz und unterstützen das Recht, dass jede und jeder sie oder er selbst sein kann.

Seit mehr als 30 Jahren gibt es die Tasche “Frakta”, nun wird sie also ergänzt um das Stück “Storstomma”, wie die Regenbogen-Variante heißt. Der Erlös aus dem Verkauf der Tasche, die es in zwei Größen geben wird, geht an das UN-Flüchtlingshilfswerk, die sich für die Rechte von homo- oder transsexuellen Flüchtlingen einsetzen. “Das ist in Zeiten wie diesen, in denen unsere Menschenrechte auf neue Weise infrage gestellt werden, noch wichtiger”, wird Kaufmann zitiert.

Ikea Deutschland will Regenbogen-Tasche im kommenden Jahr anbieten

Die Kunden in Deutschland müssen indes noch auf das Produkt warten - aber auch hierzulande ist die Erweiterung des Tragetaschen-Sortiments geplant “Leider können wir “Storstomma” in diesem Jahr noch nicht in Deutschland anbieten. Wir tun jedoch unser Möglichstes, unseren Kunden die Taschen im nächsten Jahr auch hierzulande wieder anbieten zu können”, sagte eine Ikea-Sprecherin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Die blauen Taschen von Ikea sind inzwischen in nahezu jedem Haushalt zu finden. Sie werden als Wäschesäcke oder Umzugstaschen genutzt - oder zum Großeinkauf.