Ihr Schicksal bewegte wochenlang Australien: Polizei findet vermisste vierjährige Cleo

Sydney. Mehr als zwei Wochen nach dem Verschwinden eines Mädchens von einem Campingplatz im Westen Australiens hat der Fall ein glückliches Ende genommen. Die vierjährige Cleo ist gefunden worden und in guter Verfassung, teilte die Polizei übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit. Polizisten entdeckten sie demzufolge am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) in einem Haus in Carnarvon. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Cleo ist inzwischen zurück bei ihrer Familie.

Die Vierjährige war seit dem 16. Oktober vermisst worden. Mit ihrer Mutter, deren Lebensgefährten und ihrer kleinen Schwester war sie auf einem Campingplatz an der Küste bei Macleod, rund 900 Kilometer nördlich der Regionalhauptstadt Perth. Nach Aussage der Mutter bemerkten sie gegen 6 Uhr morgens, dass das blonde Mädchen mitsamt Schlafsack aus einem der beiden Räume des Familienzeltes verschwunden war. Dort habe ihre Tochter neben der kleinen Schwester geschlafen. Der Zeltreißverschluss sei bis zu einer Höhe geöffnet gewesen, die die Vierjährige selbst nicht hätte erreichen können. Seither fehle von dem Kind jede Spur.

Das Schicksal des Kindes hat in dem Land große Anteilnahme ausgelöst. Die Regierung des Bundesstaates Western Australia hat für Hinweise zum Auffinden des Mädchens eine Belohnung von einer Million australischen Dollar (rund 650.000 Euro) ausgelobt.