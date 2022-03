Ein pinkes Putztuch als Geschenk zum Weltfrauentag? IG Metall Wolfsburg in der Kritik

Anzeige

Anzeige

Wolfsburg. Das fällt wohl in die Kategorie von Geschenken, die man sich lieber hätte sparen können: Die IG Metall Wolfsburg hat zum Weltfrauentag seinen weiblichen Mitgliedern ein pinkes Mikrofaser-Putztuch geschenkt und sich damit vor allem eines eingehandelt: Ärger. Das berichtet die „Wolfsburger Allgemeine Zeitung“ (WAZ), die demnach auch Briefe von Leserinnen zu dem Thema bekommen hat.

Dem Bericht zufolge hätten sich auf der Facebook-Seite der Gewerkschaft mehrere Frauen verärgert und irritiert über das Geschenk zum Weltfrauentag am 8. März geäußert.

In einem Brief einer Leserin an die WAZ heiße es außerdem etwa: „Danke für den Brief zum Internationalen Frauentag 2022, in dem ihr insbesondere noch einmal eure Forderung nach Gleichstellung der Geschlechter in Wirtschaft und Gesellschaft betont (...). Auch bedankt ihr euch in diesem Brief bei mir mit den Worten ‚Danke Powerfrau‘ und fordert ‚weg mit überholten Rollenklischees‘. Wie passt dazu dann die Beigabe zu diesem Brief – ein pinkes Mikrofaser-Putztuch? (...) Ich fühle mich jedenfalls durch dieses Geschenk in genau das von euch angeprangerte Rollenklischee gedrängt“. Mit diesem Eindruck scheint sie nicht die einzige zu sein.

Anzeige

Geschenk war Idee von Ortsfrauen-Ausschuss der Gewerkschaft

Anzeige

Nach WAZ-Informationen war das Geschenk in diesem Fall allerdings nicht die Idee eines unsensiblen Mannes, sondern geht auf den Ortsfrauen-Ausschuss der Gewerkschaft zurück.

Die IG Metall reagiert auf die Vorwürfe auf Facebook mit folgenden Worten: „Wir haben von euch die Rückmeldung, dass das ‚Give Away‘ zum Internationalen Frauentag nicht überall gut ankommt. Dieses bedauern wir natürlich sehr. Die Absicht war, mit diesem ‚Give Away‘ den wichtigen Inhalt unseres frauenpolitischen Anschreibens zu transportieren. Bei dem ‚Give Away‘ handelt es sich um ein digitales Zubehör für Handy- und Laptopoberflächen beziehungsweise Brillengläser.“

Anzeige

Doch auch das trägt bislang nicht wirklich zur Beruhigung bei.