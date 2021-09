Idar-Oberstein: Bewaffneter erschießt Angestellten einer Tankstelle und flieht- Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Anzeige

Idar-Oberstein. Ein Angestellter einer Tankstelle ist in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz von einem mit einer Pistole bewaffneten Mann erschossen worden. Die beiden Männer waren am Samstagabend vor dem Tankstellengebäude in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß. Die Fahndung nach dem Bewaffneten dauerte bis Sonntagmorgen an.

Festnahme des Tatverdächtigen

Der Tatverdächtige wurde gegen 08:45 Uhr durch Spezialeinheiten der Polizei widerstandslos festgenommen. Es handele sich um einen 49-jährigen Deutschen aus dem Kreis Birkenfeld, so die Polizei in einer Pressemeldung. Zu seinem Motiv gibt es aktuell keine Erkenntnisse.