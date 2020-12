„Ich hasse sie“: Festtage verschlimmern Einsamkeit vieler Senioren

Anzeige

Barcelona. Rosa Otero bereitet ihr Abendessen zu, nur eine Portion, allein am Herd und in ihrer kleinen Wohnung in Barcelona - so wie fast jeden Tag, seit ihr Mann gestorben ist. Normalerweise wäre die 83-Jährige zu Weihnachten nach Galizien im Nordwesten Spaniens gereist, um das Fest und auch Neujahr mit ihren Angehörigen zu verbringen. Aber Corona-Reisebeschränkungen und Warnungen der Behörden, dass die Zahl der Infektionen am Steigen ist, haben Oteros Familie veranlasst, ihre Feiertagspläne fallen zu lassen.

„Mir ist nicht nach Feiern zumute“, sagt die Seniorin, als sie Heiligabend vor ihrem Teller mit Lachs und Kartoffeln sitzt. „Ich mag Weihnachten nicht, denn es ruft schlechte Erinnerungen wach. Mein Mann ist im Januar vor sieben Jahren gestorben. Seitdem habe ich mich sehr allein gefühlt.“

So wie Otero leben auch viele andere ältere Menschen abgeschottet in ihren Wohnungen und fühlen sich zu Weihnachten noch isolierter als sonst, insbesondere am Heiligen Abend. Otero vermisst die Gesellschaft im nahe gelegenen öffentlich betriebenen Seniorenzentrum, das sie und viele andere häufig aufsuchen, um mit anderen zu sprechen oder Karten zu spielen. Die Pandemie hat ihr diese Insel der Geselligkeit vorläufig genommen, das Zentrum ist geschlossen.

Die praktisch einzige Verbindung, die diese älteren Menschen derzeit zur Außenwelt haben, ist eine örtliche Einrichtung für medizinische Grundversorgung. Die Mitarbeiter dort haben trotz Corona alles Mögliche getan, um Hausbesuche bei Einwohnern fortzusetzen, die nicht völlig für sich selbst sorgen können.

Die Wohnung, in der die 80-jährige Francisca Cano ihr bisheriges Leben verbracht hat, ist kunterbunt, spiegelt die vielen Leidenschaften dieser Spanierin wider. Sie strickt, stickt, bastelt Papierblumen und fertigt Collagen aus Teilchen von Holz, Plastik und Papier an, das sie auf der Straße gefunden hat. Wegen der Pandemie kann Cano nur telefonisch mit ihren beiden Schwestern sprechen. „Wir haben uns an diesen Weihnachtstagen gegenseitig vermisst“, sagt sie. „Mit zunehmendem Alter bin ich in meine Kindheit zurückgekehrt, mache Handarbeiten wie ein Mädchen. Das ist mein Weg, die Einsamkeit in Schach zu halten.“

Und dann gibt es jene, die nicht mehr mobil sind, schon keine sozialen Kontakte mehr hatten, bevor das Coronavirus kam. José Ribes ist allein, seit seine Frau ihn verlassen hat. Er folgte auch dieses Jahr der spanischen Heiligabend-Tradition, Garnelen zu essen, schält und verzehrt sie aufrecht in seinem Bett sitzend. Hier nimmt er alle seine Mahlzeiten ein und raucht Zigaretten, in seiner Wohnung hängt ein abgestandener Tabakgeruch. „Mein Leben ist wie mein Mund“, sagt Ribes. „Ich habe oben keine Zähne mehr, während die unteren noch da sind. So war es bei mir immer, ich hatte alles oder nichts.“

„Die Einsamkeit trifft mich voll in diesen Tagen“

Auch Álvaro Puig war schon vor Corona isoliert und hat daher wenig von den Auswirkungen des Virus gespürt, das viele Familien davon abgehalten hat, die Festtage gemeinsam zu verbringen. Was es aber nicht leichter für ihn macht.

Der 81-Jährige wohnt in der alten auf Pferdefleisch spezialisierten Metzgerei, die er einst von seinen Eltern geerbt und betrieben hat. Sie ist seit Langem geschlossen, aber der Tresen, an dem er Kunden bediente, die Waagen und die Ladenkasse sind noch alle intakt. Der einstige Kühlraum für das Fleisch ist zu einem Mini-Wohnzimmer geworden, hier verbringt er im Wesentlichen sein abgeschottetes Junggesellenleben, guckt Fernsehen mit seinem Haustier, einem Kaninchen, das er von einer Straße gerettet hat.

„Die Einsamkeit trifft mich voll in diesen Tagen. Ich fühle mich oft deprimiert“, sagt Puig. „Anstatt mich glücklich zu machen, machen mich diese Feiertage traurig. Ich hasse sie. Der größte Teil meiner Familie ist gestorben, ich bin einer der letzten, die noch übrig sind.“ So musste er auch diesmal Weihnachten allein verbringen, „denn ich habe niemandem, mit dem ich es verbringen könnte.“