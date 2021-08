„Ich bin das Gesetz“: Häusliche Gewalt durch Polizisten in Frankreich - Statistiken gefordert

Anzeige

Paris. Chahinez Daoud war 31 Jahre alt, als sie im Mai von ihrem Exmann niedergeschossen und bei lebendigem Leib verbrannt wurde. Zwei Monate vorher hatte sie Anzeige wegen häuslicher Gewalt erstattet, die aber folgenlos blieb. Die Frau aus Merignac bei Bordeaux ist eine von Dutzenden Frauen, die in Frankreich jedes Jahr von ihrem Partner oder Expartner getötet werden – 2020 waren es 102.

Der Polizeibeamte, der Daouds Anzeige aufnahm, war einem Zeitungsbericht zufolge schon selbst schuldig gesprochen worden, regelmäßig seine Frau zu verprügeln. Der Bericht ließ Rufe lauter werden, das lang tabuisierte Thema häuslicher Gewalt durch Polizisten anzugehen. Opfer und Anwälte fordern unter anderem unabhängige Ermittlungen.

„Menschliches Versagen hat dazu geführt, dass meine Mandantin nicht geschützt wurde”

„Viel menschliches Versagen hat dazu geführt, dass meine Mandantin nicht geschützt wurde“, sagt Daouds Anwältin Solène Roquain-Bardet der AP. „Diese jüngste Nachricht ist unglaublich.“

Daouds Exmann hatte wegen häuslicher Gewalt gegen sie bereits bis Dezember 2020 im Gefängnis gesessen. Nach seiner Freilassung griff er sie erneut an, im März dieses Jahres erstattete sie wieder Anzeige auf der Polizeiwache in Merignac. Die Aufzeichnungen des Polizisten waren einer Untersuchung zufolge allerdings unleserlich und wurden nie korrekt an die Gerichtsbehörden weitergeleitet. Es gebe „ernsthafte Zweifel bezüglich der Sorgfalt, mit der die Dokumente zur Gefahrenevaluation ausgefüllt wurden“, erklärten die Ermittler.

Polizist selbst wegen „habitueller Gewalt” gegen seine Exfrau verurteilt

Über eine wichtige Tatsache allerdings waren sie nicht informiert worden: dass der Polizist selbst im Februar wegen „habitueller Gewalt“ gegen seine Exfrau zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt wurde, wie die renommierte Wochenzeitung „Canard Enchaîné“ im Juli berichtete. Als Daoud Anzeige erstattete, lief gegen ihn noch ein Disziplinarverfahren. Erst nach dem gewaltsamen Tod der jungen Frau wurde er dem Bericht zufolge aus dem Dienst mit Kontakt zur Öffentlichkeit entlassen.

Der französische Innenminister Gerald Darmanin hat den Kampf gegen häusliche Gewalt kürzlich zu einem vorrangigen Ziel erklärt. Auf Anfragen der AP zur Daouds Fall reagierten weder das Innen- noch das Gleichstellungsministerium.

Keine Studien zum Ausmaß der Gewalt von Polizeibeamten gegen Partner oder Expartner

Über das Ausmaß der Gewalt von Polizeibeamten gegen Partner oder Expartner sind in Frankreich keine Studien bekannt. Das Problem dort und andernorts ist aber nicht neu. In den USA hatten in einer Erhebung der Arizona State University bereits 1991 insgesamt 40 Prozent von 900.000 Polizisten zugegeben, in den vergangenen sechs Monaten häusliche Gewalttaten verübt zu haben. In Großbritannien erklärten in einer im Mai veröffentlichten Untersuchung des Fernsehsenders Channel 4 mehr als 125 Frauen von Polizisten, in den vergangenen zwei Jahren von ihrem Partner angegriffen worden zu sein. Zwischen 2015 und 2018 gab es demnach landesweit fast 700 Fälle.

In Frankreich verfassten die Journalistin Sophie Boutboul und das ehemalige Gewaltopfer Alizé Bernard 2019 gemeinsam ein Buch über das Thema. Bernards Expartner und Polizist war wegen Gewalttaten gegen sie über einen Zeitraum von zwei Jahren zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Er arbeitete weiter als Polizeiausbilder und durfte seine Dienstwaffe behalten, wie Bernard der AP sagte.

„Ich hatte Angst”

Und er arbeitete in der Nähe von Bernards Wohnung. Sie fuhr Umwege, um ihm nicht zu begegnen. „Ich hatte Angst, Angst, ihm auf seiner Streife über den Weg zu laufen, Angst, festgenommen zu werden, Angst davor, was passieren könnte“, sagte sie. „So kann man nicht leben.“

Boutboul beschreibt ein Muster der Einschüchterung von Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt durch einen Polizisten wurden. „Die Angst wird oft durch konkrete Drohungen verstärkt“, sagte sie. Das seien Aussagen wie „Ich bin das Gesetz“, „Die Anzeige wird auf meinem Tisch landen“ oder „Ich kenne den Staatsanwalt“.

Frauenorganisationen fordern Erhebung einer landesweiten Statistik

Aufgrund des Mangels an Zahlen fordern Frauenorganisationen die französische Regierung in einer Petition auf, eine landesweite Statistik zu erheben. Mehr als 20.000 Menschen haben das Gesuch in den vergangenen zwei Wochen unterzeichnet.

Laut dem Online-Magazin „Bastamag“ wurden seit 1990 etwa 40 Menschen, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, von einem bei der Polizei tätigen Partner oder Elternteil erschossen. In den meisten Fällen geschah dies außerhalb des Dienstes mit der Dienstwaffe. In zwölf Fällen töteten die Polizisten laut „Bastamag“ auch sich selbst. Bei der landesweiten Hotline für häusliche Gewalt meldeten sich den jüngsten verfügbaren Zahlen von 2017 zufolge 93 Partnerinnen von Polizisten – von insgesamt 1328 Anrufen.