ICE-Passagier verletzt Kontrolleur mit Cutter-Messer schwer - Großfahndung läuft

München. Zwischen Augsburg und München soll ein Fahrgast eines ICE einen Schaffner angegriffen und schwer am Hals verletzt haben. Das berichtet der “Merkur”. Demnach hat sich der Vorfall um 17.30 Uhr am Sonntagabend ereignet. Der Passagier sei mit einem Cutter-Messer auf den Kontrolleur losgegangen und habe ihn am Hals erwischt. Lebensgefahr besteht nicht, das Opfer wird im Krankenhaus behandelt.

Warum der Passagier so ausrastete, ist noch unklar. Nachdem der Zug in der Nähe von Hattenhofen zum Stehen kam, als die Notbremse gezogen wurde, konnte der Mann fliehen. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot inklusive Hubschrauber nach dem Flüchtigen.