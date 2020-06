Ian Holm ist tot: "Herr der Ringe"-Schauspieler ("Bilbo Beutlin") mit 88 Jahren gestorben

Anzeige

Anzeige

Bilbo Beutlin fühlte sich “wie Butter auf zu viel Brot verstrichen” und verließ das Auenland im ersten Teil von Peter Jacksons “Herr der Ringe”-Saga, um zu den Elben zu gehen. Als ihm sein Neffe Frodo vor dem Abschied seinen Ring nicht noch einmal zeigen wollte, das verfluchte Schmuckstück, das jeden Besitzer in den Bann schlug und zum Schlechten veränderte, und das Frodo in den Schlund des Schicksalsberges werfen sollte, verwandelte sich Bilbo für einen Augenblick in ein Monster, das das Kinopublikum von den Sitzen scheuchte. Der britische Schauspieler Ian Holm spielte zur Jahrtausendwende diesen Bilbo, die Kultfigur aus dem Fantasyreich des Schriftstellers J. R. R. Tolkien in den “Herr der Ringe”-Filmen. Und genauso hatte man sich den alten Griesgram aus Hobbingen immer vorgestellt

Jetzt ist Holm tot. Er starb am Freitag in einem Krankenhaus im Kreise seiner Familie im Alter von 88 Jahren, berichtet “Mirror”. In einer Mitteilung seines Managements heißt es: “Er war charmant, freundlich und unglaublich talentiert, wir werden ihn sehr vermissen.” Schon 2001 erkrankte Holm an Prostatakrebs. Später wurde bei ihm Parkinson diagnostiziert.

Holm zum Ritter geschlagen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Weltberühmt ist Ian Holm zwar dank seiner Bilbo-Rolle geworden. Er spielte aber auch in anderen bekannten Filmen wie “Das fünfte Element” oder “The Day After Tomorrow” mit. Er war der böse Sir William Gull in der Jack-The-Ripper-Comicverfilmung “From Hell” und der Polonius in Franco Zeffirellis “Hamlet”-Verfilmung.

Eine weitere Kultrolle war die des Ash in Ridley Scotts Science-fiction-Horrormixtur “Alien”. Er s

1998 wurde er von Königin Elisabeth II. aufgrund seiner Verdienste zum Ritter geschlagen. Er hinterlässt seine Frau und fünf Kinder.