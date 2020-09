Hurrikan “Sally” bedroht US-Golfküste: Warnung vor lebensbedrohlichen Sturzfluten und Überschwemmungen

Anzeige

Washington. Der Wirbelsturm “Sally” bewegt sich mit Hurrikan-Stärke auf die US-Golfküste zu. Gemessen wurden am Montag Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde - und der Sturm dürfte weiter an Kraft gewinnen, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum erklärte. Nur drei Wochen nachdem Hurrikan “Laura” in Louisiana schwere Zerstörungen angerichtet hat, bedroht “Sally” insbesondere diesen Bundesstaat, aber auch Teile von Mississippi, Alabama und Florida.

Gewarnt wurde neben hohen Windgeschwindigkeiten vor lebensbedrohlichen Sturzfluten und Überschwemmungen. "Sally" dürfte der Prognose zufolge im Laufe des Dienstags oder in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) aufs Festland treffen.

Mindestens 15 Menschen durch Hurrikan “Laura” getötet

“Laura” war ein Hurrikan der Stufe 4 und damit extrem gefährlich. Mindestens 15 Menschen kamen ums Leben, Hunderttausende waren ohne Strom, auch die Trinkwasserversorgung war zum Teil unterbrochen.

Sturm "Laura" hatte in der vergangenen Woche mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Stundenkilometern in Teilen der USA zugeschlagen.

Die US-Klimabehörde NOAA rechnet damit, dass 2020 ein Rekordjahr für Wirbelstürme werden könnte. Erwartet werden 19 bis 25 Stürme, davon sieben bis elf Hurrikans.