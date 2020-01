Hungernde Zoolöwen im Sudan: Tierschutz erschüttert über Zustand der Tiere

Ein unterernährter Löwe ruht sich in der Sonne aus. Eine von drei Löwinnen ist nach Angaben der Zooleitung an Unterernährung gestorben, eine andere liegt demnach im Sterben und wird von Tierärzten versorgt. Auch die beiden Männchen im Alter von sieben bis acht Jahren leiden an Auszehrung. © Quelle: Uncredited/AP/dpa