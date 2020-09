Hündin und ihre sechs Welpen verenden bei Feuer in Stallung

Anzeige

Rommerskirchen. Bei einem Feuer in einer Hof-Stallung in Rommerskirchen im Rhein-Kreis Neuss sind mehrere Tiere verendet. Ein Pferd und eine Hündin mit ihren sechs Welpen kamen in den Flammen am Sonntagmorgen ums Leben, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein zweites Pferd wurde noch rechtzeitig gerettet und einem Tierarzt übergeben.

Der Brand in der Stallung auf einem privaten Hofgelände sei der Feuerwehr um 7.30 Uhr gemeldet worden. Der Stall sei mit Holz und Stein verbaut worden, dazu sei dort viel Stroh gelagert worden. Weitere Details und die Brandursache waren am Sonntag zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.