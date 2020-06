Hundewelpe steckt in Kunststoffrohr fest: Rettung mit ungewöhnlichem Mittel

Anzeige

Bochum. Eine junge Hundedame aus Bochum war beim Herumtollen zu neugierig - und hat so einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Taya hatte ihren Kopf etwas zu tief in ein herumliegendes Rohr gesteckt. Nach mehren erfolglosen Versuchen mit Zange, Säge & Co. riefen die Besitzer schließlich die Feuerwehr, wie diese am Montagabend mitteilte.

Vier Einsatzkräfte seien in den Garten gefahren. Nach kurzem Beratschlagen vor Ort entschieden sie sich für ein bewährtes “Hausmittel” in solchen Fällen: Etwas Wasser und einige Spritzer Spülmittel.

Taya wurde befreit und unverletzt ihrer Besitzerin übergeben.