Hundewelpe an Papiercontainer ausgesetzt: Tierretter bringen ihn in Klinik

Essen. In Essen hat sich ein schlimmer Fall von Tierquälerei ereignet. Ein Unbekannter hatte einen Hundewelpen an einem Papiercontainer unter einer Pappe ausgesetzt und ihn einfach so zurückgelassen. Darüber berichtete die Tierrettung Essen auf ihrer Facebook-Seite.

Die Tierfreunde eilten demnach zum Fundort und kümmerten sich um das entkräftete Jungtier, das nach Angaben der Rettung in einem äußerst kritischen Zustand aufgefunden wurde. Der Welpe wurde anschließend in eine Tierklinik gebracht und kämpft dort auf der Intensivstation um sein Leben.

Tierfreunde geben Welpen den Namen Black Tears

Seine Retter erstatteten Anzeige gegen unbekannt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Tierfreunde tauften den Kleinen auf den Namen Black Tears. Nun hoffen sie, dass der Täter ermittelt werden kann und der Welpe wieder zu Kräften kommt. Die Tierfreunde rufen die Bevölkerung via Facebook dazu auf, Hinweise zu geben. Der Beitrag wurde bereits über 21.000-mal auf Facebook geteilt.