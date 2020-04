Hunderte mit Corona infiziert: 40.000 Gläubige in Pakistan in Quarantäne

Anzeige

Lahore. Weltweit sind Menschen dazu aufgerufen, sich nicht in Gruppen zu versammeln und Abstand zueinander zu halten. Doch der Pandemie zum Trotz haben sich in Pakistan Ende März rund 100.000 Gläubige der Bewegung “Tablighi Jamaat” zu einem mehrtägigen muslimischen Event getroffen. Nun sind die Behörden damit beschäftigt, die Teilnehmer ausfindig zu machen - denn schon jetzt sind rund 200 Prediger positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Mehr als 40.000 Teilnehmer seien bisher ausfindig gemacht worden, vermeldet das österreichische Portal “Kurier.at”. Sie sind nun zur Seuchenschutzmaßnahme in Quarantäne gesteckt worden. Da sich auch mindestens 300 Menschen unter den Anhängern befanden, die aus anderen Ländern angereist waren, ist nun die Sorge groß, dass diese das Virus in Asien verbreiten. Sie wurden bereits ausfindig gemacht und ebenfalls zur Selbstisolation aufgerufen.

Reaktion statt Aktion gegen Corona: Moscheen geschlossen, Hauptquartier abgeriegelt

Die Veranstaltung war bereits im Vorfeld stark kritisiert worden - doch die Behörden sprachen nur eine Empfehlung aus, das Treffen nahe der Stadt Lahore abzusagen. Nun gilt also Reaktion statt Aktion: Murtasa Wahab, Informationsminister der Provinz Sindh, geht davon aus, dass sich auf der Veranstaltung mehrere Tausend Menschen infiziert haben. Moscheen wurden bereits geschlossen, die Stadt Raiwaind, in der sich das pakistanische Hauptquartier von “Tablighi Jamaat” befindet und bereits mehr als 400 Gläubige positiv getestet wurden, wurde abgeriegelt.

In Indien steht die Gemeinschaft ebenfalls stark in der Kritik: Nach Angaben von “Al Jazeera” sind ein Drittel aller Coronainfektionen in Indien auf Veranstaltungen von “Tablighi Jamaat” Mitte März zurückzuführen. Ende März wurde deshalb das Hauptquartier geschlossen, fast 2500 Menschen befanden sich zu dem Zeitpunkt in dem Gebäude. Inzwischen befinden sich 25.000 Gläubige in Quarantäne.

Glaubensveranstaltungen verbreiten Coronavirus weltweit

Bereits in anderen Ländern erwiesen sich Glaubensveranstaltungen mit mehreren Tausend Anhängern als “Super Spreader”: Im Elsass kamen im Februar Gläubige einer Freikirche zu einer Fastenwoche zusammen - und verbreiteten das Virus über ganz Europa und bis nach Französisch-Guyana, wie der “Humanitäre Pressedienst” berichtet. In Südkorea verhielt es sich bei einem Treffen der evangelikalen “Neues Himmelreich” ähnlich.

In Pakistan gibt es Stand Karfreitagmorgen 4601 bestätigte Fälle, 66 Menschen, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert wurden, sind verstorben.

