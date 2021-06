Hunderte Gräber an weiterem Internat für indigene Kinder in Kanada entdeckt

Anzeige

Regina. Nach dem Fund eines Massengrabs an einem ehemaligen Internat für Kinder kanadischer Ureinwohner sind an einer anderen indigenen Schule Hunderte weitere, nicht gekennzeichnete Gräber entdeckt worden. Weitere Details zu den Funden an der Marieval Indian Residential School, die von 1899 bis 1997 in Betrieb war, werde es am Donnerstag bei einer Pressekonferenz geben, kündigte ein Verband indigener Gruppen in der Provinz Saskatchewan am Mittwoch (Ortszeit) an.

Im Mai waren die sterblichen Überreste von 215 Kindern, einige von ihnen nicht älter als drei Jahre, am einst größten kanadischen Internat für Indigene nahe der Ortschaft Kamloops in British Columbia gefunden worden.

Vom 19. Jahrhundert bis in die 1970er Jahre waren mehr als 150.000 Kinder aus indigenen Familien gezwungen worden, in staatlich finanzierte, christliche Schulen zu gehen, mit dem Ziel, sie in die kanadische Gesellschaft zu integrieren. Sie mussten dort zum Christentum konvertieren und durften die Sprachen ihrer Stämme nicht sprechen. Viele wurden geschlagen und mehr als 6000 sollen ums Leben gekommen sein. Die kanadische Regierung hatte sich dafür 2008 offiziell entschuldigt.