Hunderte Gäste auf Trauerfeier: Polizei rückt mit mehreren Streifenwagen an

Bremen. Eine Beerdigung mit bis zu 400 Trauergästen hat am Montag auf einem städtischen Friedhof in Bremen-Aumund für einen größeren Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagenbesatzungen gesorgt. Dabei sei es am späten Mittag zu Verstößen gegen Kontaktbeschränkungen, Hygieneregeln sowie die zulässige Gesamtzahl für Veranstaltungen gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Beamten forderten einen Verantwortlichen auf, umgehend dafür zu sorgen, dass die Coronaregeln eingehalten werden. Daraufhin hätten die einsichtigen Trauernden „nach und nach“ die Beerdigung verlassen, hieß es.

Die Polizei dokumentierte die festgestellten Verstöße und schrieb eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Weitere Ermittlungen wurden dem Ordnungsamt übergeben.